AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Equipe da Força Tática do 7º BPM flagrou um motorista no Domingo (28) transportando folhas de coca. Por volta das 00:10h, a equipe PM realizava rondas ostensivas e preventivas nas entradas do município e verificou que um automóvel circulando na BR 262 apresentou comportamento incomum ao ver a viatura policial, vindo a entrar no posto de combustível de maneira brusca. Diante da ação do veículo, os militares realizaram a abordagem, revista pessoal e veicular, e nesse último procedimento encontraram diversas folhas de coca, pesando aproximadamente 475 g. Diante do fato narrado, o autor, um jovem de 24 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.