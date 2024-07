Polícia recupera bicicleta furtada em Vicentina. A vítima compareceu na Delegacia e registrou o furto. O autor do crime foi localizado, e em sua casa, no Distrito de São José-Vicentina com a bicicleta furtada. o autor responderá pelo crime de furto e se condenado pode ser apenado com pena privativa de liberdade de até 5 anos de reclusão, e multa.