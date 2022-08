A Polícia Nacional do Paraguai recuperou uma caminhonete Toyota Hilux roubada da prefeitura de Ponta Porã. As ações foram realizadas em conjunto com as polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal da Fronteira e investigadores paraguaios. Dois homens armados roubaram o veículo do município quando o mesmo entrava na Prefeitura. O proprietário, prestador de serviço ao município, transportava materiais de construção. Os criminosos surgiram próximo da cancela de acesso à prefeitura atirando, por sorte não atingiu o motorista. Em meio os tiros os meliantes levaram o veículo ano 2021 placas QAB 7J35 de Campo Grande.