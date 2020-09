Investigadores da DEFURV se deslocaram nesta manhã de sexta-feira até o bairro Vila Carvalho, para averiguar a denúncia de que havia um veículo da marca Land Rover, modelo Evoque, “clonado”. Antes do deslocamento, os policiais entraram em contato com a proprietária documental do veículo, a qual informou que o utilitário estava na cidade de São Paulo/SP. Em diligências, o automóvel foi encontrado e o motorista abordado, alegando que era o dono do carro. Assim, motorista e veículo foram conduzidos à Unidade Policial, onde – após perícia – foi constatado que se tratava de um veículo roubado na cidade de Duque de Caxias/RJ, no mês de março. Foi dada voz de prisão ao motorista pelo crime de receptação dolosa, uma vez que, dadas as circunstâncias em que os fatos se deram, o autor sabia a origem ilícita do utilitário.