Polícia recupera celular furtado em Três Lagoas

Polícia recuperou um celular furtado no mês de junho deste ano e identificou o receptador em Três Lagoas. O crime ocorreu na madrugada do dia 10/06/2023, no Bairro Paranapungá; no momento que a vítima um homem de 45 anos chegava em casa. O celular estava em posse de um jovem, de 24 anos de idade. Ele foi encontrado fazendo uso do objeto, alegando que havia comprado em uma rede social e em seguida foi ouvido em declarações na sede da SIG, como suspeito da prática do crime de receptação.

As investigações continuam para identificação do autor do furto. O celular, avaliado em aproximadamente R$ 850,00 foi regularmente apreendido e será restituído ao seu legítimo proprietário.