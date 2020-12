Policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande localizaram na manhã desta sexta-feira (04), em posse de um homem, de 42 anos, um aparelho que havia sido esquecido no interior de um veículo durante uma corrida por aplicativo. Indagado a respeito da procedência do celular, o homem disse ter o encontrado em seu veículo e resolveu utilizar pois não recebeu ligação do proprietário, porém a vítima alega que tentou contato por várias vezes sem êxito. O aparelho foi apreendido e o homem autuado pelo crime de apropriação de coisa achada.