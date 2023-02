A Polícia Militar recuperou dois veículos com queixas de furto e roubo e prendeu uma dupla pelo crime de Receptação em Bataguassu. Os policiais receberam denúncias anônimas, relatando que uma moto Honda vermelha, que havia sido furtada em Santa Rita do Pardo, estaria numa chácara localizada no bairro modelo 2. Os policiais militares intensificaram as rondas, sendo que ao passarem em frente a um terreno aberto, visualizaram a referida motocicleta e adentraram ao local. Durante os procedimentos, dois homens, um de 29 e outro de 38 anos se apresentaram as guarnições como sendo os proprietários da moto. Eles disseram que compraram juntos, pelo valor de R$ 1500, e que não sabiam que o veículo era furtado.

Ainda no mesmo local, os policiais avistaram outro veículo, um carro VW Gol de cor preta que estava estacionado no terreno. Ao vistoriarem os sinais identificadores, foi constatado que o mesmo era produto de roubo ocorrido em Campo Grande/MS, no ano de 2007. Ao serem questionados, os dois disseram que compraram o carro juntos, pelo valor de R$ 7 Mil, e que não sabiam que se tratava de um carro roubado. Diante dos fatos, os veículos foram apreendidos e apresentados à DP, juntamente com os dois suspeitos, para devidas providências.