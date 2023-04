Polícia recupera moto e outros itens furtados no Bairro Marçal de Souza

A Polícia recuperou na quinta-feira (27) uma moto, instrumentos de música e diversos outros itens furtados no Bairro Marçal de Souza, em Campo Grande. Além de localizar munições e arma de fogo.

Os objetos subtraídos estavam numa casa pertencente faccionado investigado por furtos em residências. Três pessoas foram encaminhadas para a delegacia, sendo que o dono da casa confessou ter praticado o último furto no dia 25/04.

Em outra casa no mesmo bairro, os policiais encontraram munições de calibre 9mm e .22 e um revólver calibre .22. As investigações prosseguirão, com intuito de identificar e localizar os demais investigados.