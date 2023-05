A Polícia recuperou ontem (28) uma moto furtada no dia 26/05 em Dois Irmãos do Buriti. A vítima estacionou a moto na calçada, em frente de sua casa e ao retornar não encontrou mais a motocicleta.

Assim que os policiais tomaram ciência do furto iniciaram as investigações e conseguiram recuperar o “bem” da vítima no distrito de Quebra Coco, porém, o autor não foi localizado.

O veículo foi apreendido e restituído à vítima. As diligências seguem para a responsabilização do autor do delito.