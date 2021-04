A Polícia Civil recuperou na madrugada desta quinta-feira (15) uma moto furtada e prendeu o suspeito do crime. Equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo e Furto de Veículos – Defurv receberam a notícia envolvendo o furto de uma motocicleta ocorrido em um condomínio no bairro Jardim Campo Nobre. Em diligências, os investigadores localizaram a moto em uma residência no mesmo bairro, ainda na posse do autor da subtração. Apesar de alegar ter adquirido a motocicleta de um terceiro, foi identificado que a moto ainda estava com a chave “mixa” (um garfo) na ignição. Motivo pelo o autor, de 18 anos, foi autuado pelo crime de furto. O veículo foi apreendido e devolvido à vítima.