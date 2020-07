JARDIM-MS (Correspondente) – PM recupera moto Honda Fan 150, de cor preta, em um assentamento rural que havia sido roubada na cidade de Campo Grande, no último dia 21/05/2020. Os policiais procederam à remoção do veículo recuperado até a Delegacia de Polícia Civil em Nioaque, bem como, confeccionaram um B.O contendo a identificação de um homem, de 44 anos, suspeito de ser o receptador do produto do furto, para as providências cabíveis.