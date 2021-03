IGUATEMI-MS (Correspondente) – A Delegacia da Polícia Civil recuperou nesta terça-feira (16), um notebook furtado de uma residência. O eletrônico foi apreendido e devolvido à vítima. No local, não foram encontrados sinais de arrombamento em portas ou janelas. Além disso, na área externa também não havia rastro que indicasse um suspeito. Os vizinhos informaram não terem visto ou ouvido nada no dia do crime. Diante da falta de indícios que ajudassem encontrar os autores, a Polícia Civil realizou diligências, recuperou o notebook furtado e identificou o possível autor do crime.