Policiais Civis da 3º Delegacia de Polícia de Campo Grande elucidaram o furto de uma moto aquática ocorrido em 2012, no Balneário Atlântico. A vítima lavrou um B.O. A equipe de investigação da Delegacia do Carandá foi informada que seu equipamento aquático havia sido anunciado no site de vendas OLX. Os investigadores passaram a fazer buscas e conseguiram localizar a moto aquática em uma oficina no Bairro Panorama. O veículo foi apreendido e levado para a Delegacia e, após perícia, o jet-ski será restituído para a vítima.