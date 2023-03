A Polícia Militar recuperou uma S10 branca e prendeu um estelionatário em Bonito. Os policiais militares em patrulhamento ostensivamente no Bairro Marambaia avistaram a caminhonete bem como se encontrava um individuo instalando um som automotivo. Iniciou-se a abordagem policial, haja vista, por ter demonstrado comportamento atípico.

Na checagem do veículo os policiais constataram que havia uma buscar veicular e que o registro da ocorrência policial era referente ao crime de estelionato, expondo em seu bojo em que a vitima havia caído em um golpe do famigerado “PIX Falso”, após realizarem negócio de compra e venda da camionete. O veículo foi devidamente recuperado e o autor de 34 anos conduzido à Delegacia local para as providências que o caso requer.