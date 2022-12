A Polícia recuperou um veículo GM/Corsa que foi furtado festa denominada “Maior Baile do Mundo” no Conjunto José Abraão, em Campo Grande. Policiais da DERF realizavam diligências vinculadas a procedimentos investigatórios da unidade e encontraram o carro furtado na Travessa Coronel Mário Pinto Peixoto, no Bairro São Francisco. O veículo foi recuperado e restituído à vítima. A DERF segue com as investigações, a fim de confirmar a utilização do referido veículo em outros furtos e roubos na Capital.