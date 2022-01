PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Um veículo Volvo XC60/20 foi recuperado pela Força Tática do 4º BPM, juntamente com Policiais Nacionais de Pedro Juan Caballero-PY. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (4/2) por volta das 19 horas, nas imediações da rodovia BR 163, saída para Dourados, na Linha Internacional quando Policiais Nacionais do Paraguai relataram que um veículo estaria abandonado no local, porém do lado Brasileiro. Após o relato, uma equipe da Força Tática do 4º BPM deslocou ao local, localizando o referido veículo, que após checagem constataram tratar-se de veículo furtado em Ponta Porã no dia 31/12/2021. Após confecção do Boletim de Ocorrência, os Policiais encaminharam o veículo à DP, para os procedimentos legais.