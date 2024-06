Polícia recupera veículo roubado no Estado Mineiro em Nova Andradina

Polícia Civil recuperou um FORD KA PRATA objeto de furto/roubo e com sinais de adulteração no estado de Minas Gerais em Nova Andradina.

O motorista alegou que estaria prestando serviço de representante comercial na região, sendo o veículo fornecido pelo seu suposto patrão para tal finalidade.

O automóvel foi levado a sede da Seção de Investigações Gerais, local em que com apoio do Núcleo Regional de Pericia foi possível confirmar que se tratava de veículo roubado no Estado Mineiro.

Após os fatos, o motorista foi encaminhado à Delegacia para os procedimentos de praxe e o veículo foi devidamente apreendido e será restituído para a vítima.