A Polícia Civil por intermédio do GOI, após receberem informações de que a vítima de roubo ocorrido em Corumbá/MS em 07/02/2023, teria encontrado anúncio na internet dos seus pertences subtraídos, na sequência a equipe de Investigadores, realizou diligência no Bairro Aero Rancho, nesta Capital, oportunidade em que conseguiram qualificar um dos possíveis autores do crime de roubo e recuperar dois microfones e uma maleta avaliados no valor RS 1.500,00.