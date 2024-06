Polícia resgata cães abandonados em imóvel fechado no Bairro Guatós em Corumbá. No local havia dois cães adultos e um filhote trancados sem água e sem ração. O imóvel, que fica atrás de uma loja, era alugado por um ex-funcionário de um comércio local, que havia sido dispensado do serviço há uma semana. Desde então, ele abandonou os animais no local e foi embora.

Quando questionado sobre os cães, o ex-locatário prometeu buscá-los, mas não retornou e não forneceu mais informações. Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil foi até o local e ao chegar lá, encontrou os animais no quintal em situação de vulnerabilidade.

Os animais estavam famintos e desnutridos, com ossos aparentes, falhas no pelo, infestação de parasitas, anemia e desidratação. O ambiente estava repleto de entulhos e fezes, criando um cenário de extrema negligência.

Os três cachorros foram resgatados e levados para uma ONG de proteção animal, onde receberão os cuidados veterinários necessários. Assim que estiverem saudáveis, serão disponibilizados para adoção.

A Polícia Civil reforça que continuará trabalhando ativamente, dando respostas rápidas às denúncias de maus-tratos, com o intuito de proteger os animais. A colaboração da comunidade também é essencial.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção e bem-estar dos animais, encorajando a população a continuar vigilante e a denunciar quaisquer situações de maus-tratos, pelo telefone: (67) 3234-7111.