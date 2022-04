COXIM-MS (Correspondente) – Policiais Militar e Civil evitaram na segunda-feira (4) que um homem de 39 anos se suicidasse. Os policiais foram avisados que um indivíduo estaria subindo a torre da Rua Pedro Pedrossian para pular. No local se depararam com o homem já em cima da torre dizendo que daria fim em sua vida. Após dialogarem com ele o convenceram de não dar cabo da sua vida. Ele confessou que faz uso de medicandos controlados. Ele ficou aos cuidados da Assistência Social do município.