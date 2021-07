NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Policiais Civis apreenderam na manhã desta quarta-feira (28) mais de 220kg de maconha em veículo VW Gol de cor prata com pneu furado na MS-141. Na vistoria os policiais encontraram e apreenderam no porta-malas e no assoalho do veículo diversos tabletes de substância análoga a maconha, que em pesagem totalizou 221,6 Kg. Na posse de um dos conduzidos foram encontrados R$ 655,00 e um aparelho da Samsung, já com o outro foi localizado um aparelho I-Phone. Diante dos fatos os investigadores conduziram os suspeitos e os objetos apreendidos até a delegacia para os procedimentos de praxe.