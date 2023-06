Policiais Civis e Militares são homenageados pela Câmara de Aparecida do Taboado por desarticularem associação especializada em roubos de joiasubo de joias

Nesta segunda-feira, 26/06, integrantes da Polícia Civil e Polícia Militar, em Aparecida do Taboado, receberam da Câmara Municipal de Vereadores uma Moção de Congratulações proposta pela vereadora Patrícia Maria dos Santos pelo trabalho realizado na captura dos envolvidos no roubo a uma joalheria ocorrida na cidade.

Referido crime ocorreu no dia 06 deste mês, por volta das 07h50min, tendo sido praticado por dois indivíduos com o emprego de arma de fogo, ocasião em que houve uma troca de tiros entre um dos proprietários do comércio e os assaltantes, no momento em que estes deixavam o local, tendo sido um dos assaltantes alvejado e ambos saído correndo em sentidos contrários.

Um dos autores do roubo, de iniciais L.F.R., foi preso pela Polícia Militar, logo após o cometimento do crime, na posse de parte dos bens subtraídos e da arma utilizada para praticar o roubo. O outro assaltante, que foi alvejado, conseguiu fugir levando consigo parte das joias subtraídas e aparelhos celulares.

Em razão disso, a Polícia Civil iniciou a coleta de informações a respeito do ocorrido e instantes depois conseguiu encontrar este segundo autor escondido dentro de um guarda-roupas. O fugitivo, de iniciais R.C.L.S., na ocasião utilizava os documentos do irmão em razão de ter um mandado de prisão em aberto contra ele.

Em continuidade às diligências, os policiais civis localizaram os moradores da residência, B.H.R. e sua esposa, posto a evidência destes estarem dando abrigo a R.C.L.S., restando comprovada a participação de B.H.R. no crime, o qual teria por função, entre outras coisas, o transporte dos responsáveis por executar o roubo.

Prosseguindo com as investigações ficou constatada também pela Polícia Civil a participação de G.C.P., que foi localizado em sua residência no Bairro Jardim Aeroporto e tinha por função apoiar os executores do roubo no que precisassem a mando de seu sogro J.R.S., que seria quem teria orquestrado o roubo à joalheria juntamente com A.B.F.T., de dentro da cela em que ocupam no Estabelecimento Penal onde estão custodiados.

Foi possível esclarecer pela Polícia Civil ainda que os executores do roubo haviam chegado dias antes do crime à cidade e ficaram hospedados na casa de S.A.C., amásia de J.R.S., localizada na Cohab Tia Chica, e na casa de A.A.C., irmão de S.A.C., no Bairro Jardim das Flores. Inclusive foi S.A.C. quem levou de carro L.F.R. e R.C.L.S. até as proximidades do comércio roubado momentos antes do crime.

Por fim, foram identificados os mandantes, partindo a ordem do presídio de Campo Grande. Assim, diante do exposto, após os procedimentos realizados na delegacia, foi ratificada a voz de prisão dada aos envolvidos L.F.R., R.C.L.S., B.H.R. e G.C.P., sendo estes encaminhados a carceragem anexa à Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado, onde se encontram à disposição da justiça.