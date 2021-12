LADÁRIO-MS (Correspondente) – A Polícia deflagrou a operação “Boas Festas”. O objetivo está voltada ao período de final de ano proporcionando maior segurança à comunidade. Durante a semana foram feitas rondas ostensivas, cumpridos dois mandados de busca domiciliar e efetuadas prisões. Foram abordadas aproximadamente sessenta pessoas nos Bairros Santo Antônio, Boa Esperança, Mutirão, COHAB, Nova Aliança, Alta Floresta e CEAC.

Na data de ontem (15), duas bocas de fumo foram fechadas no bairro CEAC, em Ladário. Foram presos em flagrante K. H. de A. (22), M. J. da S. (23), D. R. dos R. L. (37), K. C. da S. (19) e V. C. dos S. (36), suspeitos de se associarem para comercializar entorpecentes e distribuir drogas na região de Ladário. Com os presos, foram apreendidas várias trouxinhas de substâncias análogas à cocaína e maconha, dinheiro sem comprovação de origem, petrechos para o preparo da droga e outros itens possivelmente ilícitos.

Os cinco suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes hediondos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ficarão à disposição da Justiça.

A população poderá realizar denúncias na Polícia Civil de Ladário via aplicativo WhatsApp pelo número 67 99668-1679. O sigilo da identidade e do número telefônico serão mantidos.