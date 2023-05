Policiais Civis lotados em Paranhos são homenageados pela Assembleia Legislativa devido aos serviços prestados

Policiais Civis lotados na Delegacia de Paranhos-MS, receberam nesta terça-feira, 30/05, uma moção de congratulação feita pelo Poder Legislativo Estadual, em reconhecimento por ter efetuado a prisão de um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul, em razão de crime de feminicídio, bem como por ter resgatado uma criança de 2 anos que estava desaparecida, fato ocorrido no dia 25 de abril de 2023.

A Moção destaca o comprometimento dos policiais pela eficiência e rapidez da atuação e ressalta o exercício das funções da Polícia Civil como de extrema importância a toda população sul-mato-grossense.

Todos os servidores da unidade foram agraciados com a referida homenagem, sendo representados pelos investigadores: Atanásio Barbosa Silveira, Artur Hiane Oshiro, Luis Fernando Zaupa, Victor Salgado Silva e Roberto Martins Cunha; Escrivão de Polícia Ramão Roniclei Bruno e Delegado de Polícia Raul Henrique Oliveira da Costa.