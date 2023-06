Policiais Civis lotados na DEPCA são homenageados pela Câmara Municipal de Corumbá

A Câmara Municipal de Corumbá, por proposição do Vereador Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos, nessa sexta-feira (02), concedeu moção de congratulação à Delegada de Polícia Titular Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, e aos Investigadores Jeferson da Silva Maidana e Anderson Antônio Alves Corrêa, ambos lotados na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA.

A moção foi concedida pelo profissionalismo, eficiência e celeridade na Operação Sentinela, que resultou em prisões e apreensão de dispositivos informáticos com mais de 4 mil arquivos contendo fotos e vídeos contendo exploração sexual infantil, os quais eram comercializados na “Dark Web” por dois indivíduos moradores de Corumbá – MS.

“A DEPCA trabalha incansavelmente no combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, inclusive, em meio cibernético, no âmbito de Mato Grosso do Sul. Para isso, nossa Unidade conta com profissionais comprometidos e vocacionados, o que hoje nos coloca como referência nacional entre as Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente no Brasil. Agradeço ao Vereador Alexandre e à Câmara de Vereadores de Corumbá pela homenagem aos nossos policiais”, declarou a Delegada Anne Karine

Com a homenagem, a DEPCA encerra o mês “Maio Laranja”, o qual foi marcado por diversas ações da Especializada, dentre as principais, o cumprimento de 14 Mandados de Prisão e a fiscalização de mais de 150 locais identificados como possíveis pontos de exploração sexual infantil em Mato Grosso do Sul.