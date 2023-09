Policiais civis participam de treinamento para identificar bebidas falsificadas e contrabandeadas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Regional de Jardim e da DECON participaram na cidade de Bonito, de um treinamento aplicado pela empresa DIAGEO, que capacitou policiais da Regional e da DECON para identificar bebidas falsificadas e contrabandeadas. Na mesma oportunidade foi ofertado aos policiais pelos fiscais do IAGRO, conhecimentos básicos para combate ao comércio clandestino de carnes exóticas, como jacaré, tartaruga e paca.

Em seguida, 18 estabelecimentos foram visitados, orientados, e cadastrados para receberem notificações e orientações da DECON via e-mail, com vistas dirimir dúvidas e auxiliar o comerciante na regularização.

O treinamento fortalece a atuação da Polícia Civil em polos turísticos, aproximando a Instituição dos comerciantes sem descuidar da proteção dos consumidores / turistas, já que foca na educação e orientação, reservando a repressão para casos extremos.