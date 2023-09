Policiais Civis participam do Desfile de 7 de setembro e se emocionam ao receber o carinho e admiração da população

A Rua 13 de maio, hoje, 07/09, ficou estreita diante da multidão que compareceu para prestigiar o Desfile de 7 de Setembro, em comemoração à Independência do Brasil. Nem mesmo a alta temperatura impediu que famílias fossem assistir e aplaudir as dezenas de instituições que participaram, dentre elas a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que esteve presente com todas as delegacias de área da capital (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª e Delegacia de Terenos), além do Departamento de Polícia Especializada (Decon, DERF, GARRAS, DEDFAZ, DEAIJ, DEPCA, DECAT, DEAM, GARRAS, DEFURV, DEOPS, DENAR, POLINTER, DELETRAN E DHPP) e do Departamento de Repressão à Corrupção e Crime Organizado (DRACCO), com viaturas e até avião.

Além dos policiais civis à pé carregando bandeiras e arma longa, desfilaram os mascotes da DEFURV, o Pistão e do DRACCO a cachorra policial K9-Nóia. O fusca e o opala fizeram um show a parte e em seguida todas as viaturas, com sirene e giroflex ligados, que foram conduzidas por policiais e seus filhos, que exibiram com orgulho o uniforme da Polícia Civil e acenaram para a população, que retribuiu, aplaudiu e agradeceu.

Do palanque, montado no cruzamento entre a Rua 13 de maio e Avenida Afonso Pena, as autoridades civis e militares assistiram ao desfile com muita satisfação e orgulho. Acompanhado da esposa, dos filhos e de diretores de departamentos, o Delegado-Geral da Polícia Civil – Roberto Gurgel de Oliveira Filho – assistiu entusiasmado a passagem de todos os participantes e se sentiu extremamente feliz e grato ao ver o carinho pelo qual os policiais civis foram acolhidos e aplaudidos pela população campo-grandense.

“Fiquei muito feliz de estar neste momento de celebração da nossa independência, da nossa liberdade, de demonstração de amor à nossa Pátria. Sentimento ainda maior pela presença da Polícia Civil, com diversos policiais e seus filhos vivendo esta festa”, comentou Gurgel.

Há quase 10 anos participando dos desfiles, a Investigadora Lucilene Souza ressalta a emoção de participar e receber essa energia positiva tanto dos adultos quanto das crianças que vão até lá para prestigiar o evento. “A cada ano é uma emoção diferente e a sensação de estar ali no chão sendo aplaudida, com as pessoas te olhando e gritando “mulheres empoderadas, que lindo” e falarem “parabéns Polícia Civil” e as crianças querendo tirar mil fotos é muito gratificante. Nossa, eu fico emocionada todas as vezes. E quando a gente passa na frente do palanque e vê que as autoridades estão ali nos prestigiando é maravilhoso também. Gostaria que todo mundo um dia tivesse a oportunidade de sentir esta emoção”, salientou.

O mesmo sentimento foi compartilhado pela Escrivã Rayane Araújo, que carregou a bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul. “É sempre uma honra e um prazer inestimável poder representar minha instituição e meu Estado. Participo desde 2018 e para mim é sempre uma emoção enorme”, comentou.

Já o Investigador Augusto Torres falou da satisfação de poder conduzir a Bandeira do Brasil durante a solenidade. “Desde 2017 eu participo e é sempre um orgulho e uma honra participar do desfile de 7 de setembro, comemorar nosso dia da Pátria. E representar a Polícia Civil, fazer parte desta equipe e ainda poder carregar a Bandeira da Nossa Nação é uma satisfação e felicidade ímpar, de poder empunhar este importante símbolo Nacional”, finalizou.

Desfile

Participaram do evento o Exército, Aeronáutica, Polícias Civil, Militar Penal e Científica, além da Defesa Civil e PM, também desfilaram Corpo de Bombeiros, polícias Civil, Penal e Científica, e a Defesa Civil. Já entre as entidades civis se apresentaram a Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, o Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estudantes das Escolas: Estadual 26 de agosto, Municipal Antônio José Paniago, Estadual São Francisco, Estadual Teotônio Vilela, Estadual Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã Y, Estadual Professora Neyder Suelly Costa Vieira, Estadual Cívico-Militar Professor Alberto Elpídio Ferreira Dias e Colégio Militar de Campo Grande.

O objetivo do desfile cívico é comemorar a independência do Brasil de Portugal, ocorrida em 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga em São Paulo.

Texto: Keila Flores

Fotos: Jéssica Salles e Keila Flores