Na quinta e sexta-feira (25 e 26), a Polícia Civil, através do GOI, recapturou três homens, de 19, 20 e 37 anos, e recuperou um veículo Toyota Corolla, produto de furto. Após tomarem conhecimento na quinta-feira (25), de que um evadido do sistema prisional, de 19 anos, estaria de pouso na residência da sua mãe, no bairro São Conrado, investigadores foram até o local. O suspeito foi abordado na esquina da casa. Ele tentou fugir, mas após cerco da equipe de policiais, foi contido e detido. O indivíduo foi conduzido e apresentado, à autoridade policial da DEPAC Cepol.

Na madrugada desta sexta-feira (26), investigadores de polícia do GOI verificavam o comércio ilegal no de drogas no bairro de Guanandi, momento em que abordaram um indivíduo, de 37 anos, que estava se comportando de maneira alterada, provavelmente por uso de entorpecente. Durante checagem o homem não lembrava a sua data de nascimento e nem seu nome completo. Após consulta pelo nome da sua genitora, foi constatado que o indivíduo apresentava o nome do seu irmão e que ele estava evadido do sistema prisional. O homem foi encaminhado à DEPAC Cepol, onde permanece a disposição da justiça.

Na mesma madrugada, um homem de 20 anos, foi abordado por equipe do GOI durante rondas no bairro Guanandi. Em m local conhecido pela venda de entorpecentes, os policiais abordaram seis indivíduos. Após revista e checagem no sistema Sigo, foi verificado que um dos abordados estava evadido do sistema prisional. Segundo o próprio evadido, fazia cinco dias que ele estava na rua. O homem foi conduzido e apresentado, à autoridade policial da DEPAC Cepol. Outra equipe do GOI também recuperou um veículo Toyota Corolla, que estava “em busca” no sistema Sigo e já havia sido adquirido por terceiro de boa fé. O veiculo foi apreendido e entregue na DEFURV.