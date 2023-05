Policiais Civis recebem treinamento sobre sistema de segurança e funcionamento das armas Glock

Teve início nesta terça-feira, 30/05 e segue até quinta-feira, 01/06, o curso de armeiro, que está sendo ministrado pelo capitão do Team Glock e instrutor chefe da equipe Glock do Brasil, Mauro Thompson. A capacitação está acontecendo na sede da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Estão participando do treinamento os instrutores e auxiliares do Curso de Formação Policial, nas matérias de Armamento e Tiro; Sobreviência Policial; TPPO (Técnica, Procedimento e Prática Operacional) APH (Atendimento Pré-Hospitalar), além de um representante de cada sede de regional.

Segundo Delegado de Polícia em Exercício na Seção de Armamento, da Delegacia-Geral da Polícia Civil, Mário Shiro Obara, o curso tem por finalidade formar disseminadores das orientações do fabricante da Glock, tendo em vista que em breve a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul passará a operar com armamento de referida marca.