Durante monitoramento em locais de alta incidência de cometimento de crime nas imediações do Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, os policiais do Goi realizaram a prisão, nesta quinta-feira (29), de um homem foragido da Justiça. Os policiais o abordaram e após checagem em sistema operacional informatizado da Polícia Civil, possuía expedido em seu desfavor Mandado de Prisão pela prática do crime de Homicídio. Imediatamente o preso foi apresentado à autoridade policial plantonista da Depac Cepol. Após realizar o devido cumprimento do Mandado de Prisão, o indivíduo foi recolhido ao cárcere, onde permanece à disposição da justiça.