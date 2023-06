Policiais da 12ª CIPM prendem suspeitos por furto e receptação de celulares em Rio Negro

Operação resultou na prisão de dois indivíduos e recuperação de celulares furtados

Rio Negro (MS) – Na manhã desta quarta-feira (31/05), por volta das 11h00, uma Guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva e preventiva pela Rua Nove de Maio quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo, de 18 anos, mudou bruscamente de direção e foi observado um volume na sua cintura, como se tentasse esconder algo.

Despertando a suspeita dos policiais, uma abordagem foi realizada e, durante a revista pessoal, foi encontrado um celular da marca REDMI NOTE escondido em sua genitália. Questionado sobre a origem do aparelho, o indivíduo alegou ter recebido de seu amigo. O suspeito afirmou estar ciente de que seu amigo era suspeito de ter cometido um furto no Depósito de Materiais João de Barro, ocorrido no dia 29/05/2023. Segundo o abordado, seu amigo chegou à sua residência durante a madrugada do mesmo dia, portando várias mochilas contendo celulares, e lhe presenteou com um desses aparelhos, assim como sua esposa.

Diante dos fatos apresentados, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia sem sofrer lesões corporais, para as providências cabíveis.

Continuando com a ocorrência Policial Militar, a mesma Guarnição realizou diligências no distrito de São Francisco, com o objetivo de localizar o autor do furto ocorrido no dia 29/05/2023. Durante o trajeto, ao passar em frente a um bar situado às margens da rodovia, os policiais avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, se levantou apressadamente e entrou no banheiro, deixando duas mochilas pretas no chão, próximo a uma mesa.

Os policiais prontamente abordaram o bar e solicitaram que o suspeito saísse do banheiro. O indivíduo de 21 anos foi revistado, e com ele foi encontrado a quantia de 38 reais. Nas mochilas abandonadas pelo suspeito, os policiais encontraram diversos celulares da marca REDMI (04 unidades Redmi 10A, 01 unidade Redmi A1+ e 01 unidade Redmi A2, além de 01 unidade Iphone 11), um AIRDOT e um relógio Smartwatch.

Questionado sobre a origem dos celulares e demais itens, o indivíduo confessou que todos eles eram provenientes do furto cometido no Depósito João de Barro no dia 29/05/2023. Em virtude das evidências, o autor foi encaminhado sem sofrer lesões corporais à Delegacia de Polícia Civil para providências que o caso requer.