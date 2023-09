Policiais do BPMTRAN recebem a Medalha Insígnia do Mérito Policial Militar

Campo Grande (MS)- Na sexta-feira (15), ocorreu a Solenidade Alusiva aos 188 anos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (PMMS) e Outorga das Medalhas Insígnia e Mérito Policial Militar no Quartel do Comando Geral da PMMS.

Na oportunidade, 02 (dois) policiais militares do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTRAN) receberam a medalha Insígnia do Mérito Policial Militar, o 2º TEN QAO PM Gabriel de Souza Ramos e o 2º SGT. PM Eduardo Pereira Souza.

Ambos contam com 20 (vinte) anos de efetivo serviço, pois ingressaram na corporação no ano de 2003. O 2º TEN PM Ramos está lotado no BPMTRAN a pouco mais de 01 (um) ano e desde então, vem se destacando no Planejamento, na Coordenação e na Execução das ações operacionais desempenhadas pela unidade. Já o 2º SGT. PM Eduardo, está lotado no BPMTRAN praticamente desde o seu ingresso na instituição e vem se destacando, nas atividades de Fiscalização bem como na Educação para o trânsito, especificamente no desenvolvimento e ministrando palestras destinadas a sociedade civil e escolares.

Os militares foram agraciados como forma de reconhecimento dos bons serviços prestados a sociedade sul-matogrossense, da dedicação no trabalho e do comprometimento com a instituição.

BPMTRAN- Por um trânsito mais humano e seguro.

