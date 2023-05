Policiais do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática – CAFT apreendem uma motocicleta e prendem homem em Itaporã

Veículo apreendido pelos policiais durante estágio do CAFT.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil desta cidade para serem tomadas as medidas cabíveis.

Dourados (MS) – Policiais do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática – CAFT, em estágio do curso, na noite deste sábado (13/05), prenderam um homem de 20 anos de idade pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor no Jardim Santa Maria. Uma motocicleta CG/HONDA foi apreendida nesta ação.

Uma equipe durante estágio do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática realizava o patrulhamento na via urbana do município de Itaporã, dado momento que efetuaram a abordagem de um veículo CG/Honda. Após busca pessoal do condutor e inspeção veicular, foi constatado que o número do chassi da referida motocicleta estava suprimido.

Diante disso, o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Itaporã juntamente com o veículo apreendido para serem tomadas as medidas cabíveis.

