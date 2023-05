Policiais do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática – CAFT capturam foragido da justiça em Dourados

Foragido capturado pelos policiais durante o estágio do CAFT.

Dourados (MS) – Policiais do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática – CAFT, em estágio do curso, na madrugada deste domingo (14/05), realizaram a captura de um homem de 26 anos de idade na região da Sitioca do Campo Belo.

Uma equipe durante estágio do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática realizava rondas na via urbana desta cidade, dado momento que procederam à abordagem de um indivíduo de 26 anos. Após busca pessoal e checagem no sistema policial, lograram constatar um mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Diante do exposto, o foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para providências legais.

Assessoria de Comunicação Social do 3º Batalhão de Polícia Militar