Policiais do Presidio Federal fazem nesta quarta-feira (20) uma manifestação em frente ao Presídio Federal de Campo Grande, reivindicando a regulamentação da carreira. O grupo pede o cumprimento da Emenda Constitucional 104/2019 pelo Governo. Os policiais mobilizados em frente ao presídio estavam na troca do plantão e, por isso, a manifestação não alterou a rotina do estabelecimento penal.

Os agentes penitenciários federais com a proposta passam a ser policiais penais federais e regulamentados. Por isso pedem a regulamentação da função e que não fiquem subjugados à secretaria penitenciária. Além de reivindicarem o mesmo tratamento que o governo dá aos policiais rodoviários federais e à Polícia Federal. O grupo levou cartazes que tratam da regulamentação da carreira. “Vários estados já criaram suas polícias penais, e a federal”.