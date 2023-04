Policiais Militares da 10ª CIPM prendem homem evadido do sistema prisional

Campo Grande (MS) – Policiais Militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, prendem homem na data de ontem, 26 de abril de 2023.

Acionados via COPOM para atendimento de um furto em mercado na referida data, a equipe policial deparou-se com o suposto autor do furto, que após ser checado no sistema policial, também era evadido do sistema prisional. Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.