Policiais Militares de MS são alvos da Corregedoria

A Corregedoria da PM deflagrou hoje (13) uma Operação “Dia Bom” e prendeu sete militares acusados de envolvimento com contrabando. De acordo com informações os miliatres são lotados na base de Nova Andradina do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e no 8º Batalhão da PMMS. A Justiça Militar Estadual decretou a prisão preventiva de todos.

Os policiais estariam envolvidos com uma organização criminosa no contrabando de produtos do Paraguai. Os policiais exigiam propinas para facilitar a passagem de produtos contrabandeados pelos sacoleiros.

Em Nota a assessoria de imprensa da PMMS afirmou que as investigações estão em segredo de Justiça.

NOME DA OPERAÇÃO

O nome da Operação deflagrada faz alusão ao modus operandi dos envolvidos os quais exigiriam de “sacoleiros” valores para facilitar a entrada de mercadorias contrabandeadas, informando aos mesmos quais seriam os dias bons para que eles transportassem os produtos de acordo com a escala de serviço dos Policiais Militares que foram presos.