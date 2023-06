Policiais Militares de Três Lagoas são promovidos à Sargento PM

No dia 7 de junho cinco policiais militares lotados no 2º Batalhão de Polícia Militar foram promovidos a graduação de 3º Sargento PM, com efeitos a contar de 6 de junho de 2023, após conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Sargentos (CFS/2023 – Turma 30ª) realizado no período de 6 de março a 6 de junho de 2023.

A solenidade de Formatura do Curso de Formação de Sargentos da PMMS / CFS 30ª Turma ST PM Renato Alexandro Zanoni “in memoriam” ocorreu no Quartel do Comando Geral, onde o Tenente Coronel Mauro Cesar Sales Ormay, Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar parabenizou os formandos do 2º BPM:

3º Sgt PM ROGER DE ARAUJO PEREIRA;

3º Sgt PM WILLIAN DA SILVA MACHADO;

3º Sgt PM RICARDSON DOS SANTOS DUARTE;

3º Sgt PM MILTON ROSA DA SILVA JUNIOR;

3º Sgt PM JEFERSON ROSA CASTRO DOS SANTOS;

3º Sgt PM WILFREDO JAVARI MORAES.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Facebook e Instagram