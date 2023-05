Policiais Militares do 1º BPM detêm foragido da justiça que ameaçava familiares

Em 09 de maio de 2023, a equipe da VTR 10-3152 do 1º BPM agiu com rapidez e profissionalismo para atender uma ocorrência de ameaça a familiares por um homem foragido do presídio, armado com uma faca.

Ao chegar no local, os policiais visualizaram o homem em um estado alterado e ameaçando uma mulher com uma criança no colo. Para garantir a segurança das vítimas, a equipe abordou o suspeito. Uma faca de cabo longo e lâmina pontiaguda foi localizada próxima ao homem, que foi imediatamente algemado e recapturado.

A ação dos policiais militares do 1º BPM demonstrou um comprometimento em proteger a comunidade, ao garantir a segurança das vítimas e a prisão do suspeito. A rápida e eficiente resposta da equipe policial foi essencial para impedir uma tragédia e garantir a segurança da população.