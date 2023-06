Policiais Militares do 2º BPM se despedem do Cabo PM Eduardo Paiva

Três Lagoas (MS) – Na manhã desta quarta-feira (13/06) o Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Mauro Cesar Sales Ormay e o efetivo do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram uma homenagem ao Cabo PM Carlos Eduardo Freitas Paiva Souza que deixou as fileiras da gloriosa Polícia Militar para ingressar no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

O objetivo do evento foi de demonstrar reconhecimento e gratidão pelos anos dedicados à segurança pública e em especial pelo tempo que esteve na unidade, trabalhando com honradez e firmeza no combate à criminalidade, oportunidade em que recebeu uma homenagem das mãos do Comandante, em nome de toda a tropa.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

