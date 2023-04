Policiais Militares do 4º BPM concluem com êxito o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos realizado em Campo Grande

Na manhã da última terça-feira (04/04), Policiais Militares do 4º batalhão concluíram o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o qual foi realizado em Campo Grande – MS.

O curso é requisito para Sargentos ascenderem na carreira e propicia conhecimentos imprescindíveis para o exercício de funções reservadas às graduações de 1º Sargento e Subtenente.

O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), que contemplou mais de 300 Sargentos de todo o Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizado na Capital Campo Grande, com início no dia 06/02/2023 e término no dia 22/03/2023, sendo que 06 (seis) militares que ocupam o cargo de 2º Sargento no 4º Batalhão de Polícia Militar em Ponta Porã concluíram o curso com êxito e estão aptos à promoção de 1º Sargento da PMMS, sendo eles: 2º Sargento Leal, 2º Sargento Walter Ferro, 2º Sargento Wilson Prado Ferreira, 2º Sargento Isaías Carvalho Flores, 2º Sargento Keity Negro Ferreira e 2º Sargento Silas Arrieiro Alves

A formatura, que foi realizada na cidade de Dourados – MS, contou com a presença do Vice-Governador Barbosinha (homenageado pela turma de formandos), da Sub Comandante Geral da PMMS, Coronel Neidy Centurião e de autoridades e comandantes dos Batalhões regionais.

A promoção de Sargento é um processo fundamental para a hierarquia e organização dos quadros da PMMS e é realizada seguindo critérios específicos estabelecidos em regulamentos militares e leis que regem a carreira militar.

Os sargentos são profissionais altamente qualificados e experientes, que são responsáveis por liderar e orientar o trabalho dos soldados – dando-lhes treinamento, assistência e apoio em situações complexas. Além disso, é um processo essencial para garantir que os militares possam ser liderados e orientados por profissionais experientes e habilidosos.

Para ser elegível para a promoção a sargento, é preciso ter uma carreira de sucesso e desempenho exemplar. A qualificação é um processo rigoroso que envolve exames escritos e orais, além de avaliações práticas de habilidades e competências e carrega em seu escopo um sinal de confiança e respeito da instituição militar para com o profissional de Segurança Pública.

Os sargentos do 4º Batalhão de Polícia Militar, ora promovidos, são referência para os demais militares e, no dia a dia, demonstram o compromisso em manter a excelência em todas as áreas de atuação que lhes são atribuídas.

O Comandante do 4º BPM Tenente Coronel Edson Guardiano de Oliveira cumprimentou os formados que compõem o efetivo do batalhão e os parabenizou pelo desempenho no curso lhes desejando sucesso em suas carreiras.

Assessoria de Comunicação Social do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”