Policiais Militares do 5º BPM de Coxim receberão medalha Tiradentes

Coxim (MS): Os Sargentos PMs, Marcos Duarte Gonçalves e Luana Rúbia Teixeira receberão amanhã (27/04), a Medalha Tiradentes.

A Solenidade esta prevista para as 17Hs no Quartel do Comando Geral do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul – “Palácio Tiradentes” na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo 1203 no Bairro Jardim Veraneio em Campo Grande-MS.

A conceção da medalha foi publicano no dia diário oficial nº 11.136 de 20 de abril de 2023, concedida pelo Governador do Estado de MS, Eduardo Correa Riedel.

O 1º Sargento Gonçalves ingressou na PMMS em 01 de agosto de 1998. Já a 1º Sargento Rúbia incorporou em 12 de abril de 2006.

Medalha Tiradentes é destinada a homenagear civis e militares que se destacaram pelo valor pessoal e profissional em prol da segurança pública.

Assessoria de Comunicação Social -5º BPM