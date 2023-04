Policiais Militares e Juíza de Coxim juntamente com o Prefeito de Rio Verde recebem medalha Tiradentes da PMMS

Coxim (MS): Os Policiais Militares, Sargento Marcos Duarte Gonçalves, Sargento Luana Rúbia Teixeira e Juíza de Coxim, Dra. Tatiane Dias de Oliveira Saíd, Juntamente com o Prefeito Municipal de Rio Verde de MT/MS Réus Fornari recebem medalha Tiradentes da PMMS.

A Solenidade de outorga de medalhas Tiradentes foi realizada no Quartel do Comando Geral do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul – “Palácio Tiradentes na Cidade de Campo Grande-MS, com a presença do Governador do Estado de MS Eduardo Riedel, Comandante Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes, do Comandante de Policiamento de Área 2, Coronel Gil Alexandre da Rocha, Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira e familiares.

A conceção da medalha foi publicano no dia diário oficial nº 11.136 de 20 de abril de 2023, concedida pelo Governador do Estado de MS, Eduardo Correa Riedel.

Medalha Tiradentes é destinada a homenagear civis e militares que se destacaram pelo valor pessoal e profissional em prol da segurança pública.

Também participaram da Solenidade o Secretário de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira, Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Gerson Claro a Subcomandante Geral da PMMS, Coronel Neide Nunes Barbosa Centurião, o Chefe do estado Maior, Coronel Nivaldo de Pádua Mello Presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Sérgio Fernandes Martins, e demais familiares.

Assessoria de Comunicação Social -5º BPM