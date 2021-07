Nesta manhã, policiais militares visitaram o Dr. Manoel João, um dos responsáveis pelo tratamento de pacientes com covid-19, em Corumbá e diretor técnico da Santa Casa. O Cabo Alves, policial militar do 6º Batalhão de Polícia Militar se dirigiu até a academia onde o médico também atua como professor de Jiu-jitsu, e no momento agradeceu pelo cuidado que teve do médico e de toda sua equipe durante o tempo que passou intubado por conta do vírus covid-19. Mas além disso, 6ªBPM agradece pelo comprometimento com a saúde da população Corumbaense e Ladarense.

Sucesso e muita saúde!