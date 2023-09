Policiais militares finalizam curso de atualização de trânsito em Coxim

Coxim (MS) – O 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim, finalizou hoje (01/09), o curso de atualização de trânsito, que reuniu policiais militares não apenas da unidade, mas também de outras cidades pertencentes à área do Comando de Policiamento de Área 2.

O curso de Atualização de Trânsito, que teve início em formato EAD (Educação a Distância), deu sequência à sua programação de maneira presencial nos dias 31 de agosto e 01 de setembro. Este é o 20º Curso de Atualização de Agentes de Trânsito da PMMS, e tem como objetivo principal fornecer os conhecimentos essenciais para que os policiais militares possam exercer com excelência as atividades inerentes à função de Agente de Autoridade de Trânsito, dentro do âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

A sede do 5º BPM em Coxim serviu como um dos polos para esse curso de atualização, atraindo policiais militares não apenas da cidade sede, mas também de São Gabriel do Oeste e Bataguassu.

As aulas foram ministradas pelo Subtenente PM Adilson Soares de Oliveira e pelo Cabo PM André Francelino, ambos do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito da PMMS.

O curso abordou integralmente o conteúdo programático estipulado pela Portaria 094/2017 do DENATRAN, que estabelece a obrigatoriedade da reciclagem a cada três anos. A carga horária de 32 aulas foi dividida entre módulos online síncronos, ocorridos de 21 a 24 de agosto, e partes presenciais, realizadas no polo do 5º Batalhão.

Os conteúdos abordados incluíram não apenas aspectos teóricos, como atualizações normativas relacionadas à fiscalização, ética profissional e cidadania no trânsito, mas também atividades práticas de operação e fiscalização de trânsito. Isso envolveu técnicas de abordagem, fiscalização e integração com a engenharia de tráfego, permitindo que os policiais aprimorassem suas habilidades e conhecimentos para garantir um trânsito mais seguro em suas comunidades.