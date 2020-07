A PM prendeu ontem (9) quatro pessoas sendo um menor por furto e receptação e porte de drogas, no bairro Nova Lima em Campo Grande/MS. O grupo estava com diversas joias que haviam sido furtadas esta semana nos bairros Carandá e Giocondo Orsi. A abordagem aconteceu no Bairro Nova Lima, em um veículo VW Gol Branco onde foram encontradas trouxinhas de maconha e um saco com algumas joias. Com o apoio da Força Tática do 9° BPM, posteriormente foram encontradas mais joias na residência de um dos envolvidos, totalizando 10 anéis, 6 pulseiras, 1 corrente com pingente, 1 pingente, 9 pares de brinco e outras 15 peças soltas de joias e de 2 relógios de procedência indeterminada.

Na residência do Carandá, estima-se que o valor roubado em joias tenha sido de R$ 25 mil e no Giocondo Orsi, R$ 13 mil, totalizando pelo menos R$ 38 mil. Com o quarteto também foi encontrado R$ 800 em dinheiro. Três celulares também foram apreendidos.

Os envolvidos e os objetos apreendidos foram entregues à DERF e delegacias competentes para que sejam realizados os demais procedimentos legais em relação aos fatos.