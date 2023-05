Policiais militares resgatam família em enxurrada

Campo Grande (MS) – Na terça-feira (09/05), durante a forte chuva que atingiu a Capital, uma equipe de radiopatrulha da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), obteve êxito em salvar uma família que teve o carro arrastado pela enxurrada, no bairro Estrela do Sul.

A equipe foi acionada para prestar socorro via COPOM e no local notaram que situação demandava atitude imediata, pois o carro já estava quase submerso e próximo à margem do córrego Segredo.

Sem hesitar a equipe atravessou a correnteza com ajuda de uma corda amarrada ao corpo dos policiais e retiraram as vítimas pela janela do veículo. Devido ao imenso fluxo de água que carregava galhos e outros detritos, a equipe não conseguiu atravessar com segurança até o outro lado da rua, por esse motivo, foi improvisada uma barreira de proteção utilizando um poste e mantiveram a família segura até que a chuva diminuísse e o Corpo de Bombeiros chegasse ao local.

Ambas vítimas, sendo uma mulher de 44 anos e um menino de 13 anos, foram socorridos ilesos graças a rápida atuação da Polícia Militar.

Assessoria de Comunicação da 11ªCIPM