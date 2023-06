Policiais Militares são agraciados com Medalha do Mérito Legislativo Coronel da PM Francisco Libório Silveira

Campo Grande (MS) – Na tarde de ontem (31/05), ocorreu na Câmara de Vereadores a sessão solene de outorga da Medalha do Mérito Legislativo Coronel da PM Francisco Libório Silveira, em comemoração ao Dia do Agente de Trânsito. A Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião, esteve presente no evento prestigiando os policiais militares de Mato Grosso do Sul que foram agraciados com a honraria.

A solenidade proposta pelo vereador Coronel Villasanti foi entregue àqueles que prestaram contribuições de melhorias no trânsito, através de projetos, ações, ideias e também ações que tenham salvado ou ajudado a salvar vidas.

Conforme disse o Coronel Villasanti, a homenagem é de suma importância, pois é através dela que a Câmara de Vereadores reconhece os profissionais que contribuíram para tornar o trânsito de Campo Grande mais seguro, seja na área de atuação, educação, engenharia e fiscalização.

Os policiais militares homenageados são: Coronel PM André Luiz Saab, Tenente-Coronel PM Elcio Almeida, Subtenente PM Gildney José Benites, Sargento PM Pedro Luis Teodoro, Sargento PM Fabio Herivelto Krauss, Sargento PM Gladis Teodoro Caramalac, Sargento PM Myke Sidney Cabral, Sargento PM Severino Cassimiro da Silva Junior, Sargento PM Ricardo Prado Dolores, Cabo PM Thiago da Silva Neves, Soldado PM Weslei Silva Chamorro,

A medalha: O Coronel Libório faleceu em 2020, os 69 anos. Ele era formado em Direito e foi ajudante de ordens dos governadores Wilson Barbosa Martins e Marcelo Miranda Soares, comandante do 3º BPM em Dourados, comandante-geral da PM durante o governo de Wilson Barbosa Martins e entre 2007 e 2014 foi diretor-adjunto do Detran-MS, voltando ao cargo em 2017 até março de 2020.