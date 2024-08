Policiais penais da G2 recebem terapias alternativas com foco na saúde e bem-estar

A Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira II promoveu este mês uma semana de ações dedicadas à saúde e ao bem-estar dos dos policiais penais que atuam na unidade. A iniciativa teve como foco a implementação de práticas integrativas e complementares (PICs), que visam promover uma abordagem holística da saúde, envolvendo não apenas os sintomas físicos, mas também aspectos emocionais, mentais e espirituais dos servidores.

Na semana posterior ao Dia dos Pais, 32 policiais penais participaram de diversas sessões de terapias alternativas, incluindo acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, reflexologia da mão, agulhamento miofascial, musicoterapia e meditação guiada. Os cuidados foram oferecidos em um ambiente preparado para promover o relaxamento, com o objetivo de reduzir o estresse e os níveis de cortisol, além de aliviar a sensação de ansiedade e tensão.

Para o diretor da penitenciária, Elias Costa Gomes, a incorporação dessas práticas integrativas na rotina de cuidados com a saúde pode melhorar significativamente a capacidade dos policiais penais de lidar com os desafios no ambiente de trabalho. “Ao tratar o indivíduo como um todo e promover uma atitude positiva, mesmo em situações adversas, essas práticas ajudam a reduzir pensamentos intrusivos que podem impactar a produtividade”, afirma.

Segundo a equipe de saúde que conduziu os trabalhos na G2, além dos benefícios imediatos, programas de bem-estar ocupacional podem resultar em um aumento nos níveis de energia, melhorar a concentração e melhorar a tomada de decisões. Dessa forma, a criação de um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado, refletindo positivamente tanto na saúde física quanto mental dos policiais.