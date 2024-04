Policiais Penais impedem lançamento de drogas para o presídio masculino

O trabalho atento dos policiais penais foi crucial para frustrar uma tentativa de introdução de drogas no Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá, no fim da tarde de quinta-feira (11.4) . Dois indivíduos, de 35 e 29 anos, foram presos em flagrante enquanto tentavam lançar trouxinhas de cocaína para dentro da prisão, em uma operação meticulosamente planejada.

As porções do entorpecente estavam habilmente embrulhadas junto com bolinhas de gude, em uma tentativa de dissimulação. A ação foi descoberta quando um policial penal, em sua ronda habitual, avistou um objeto caindo no telhado da instituição. Prontamente, ele acionou o chefe da guarda de segurança, dando início a uma resposta rápida e coordenada.

Os policiais penais, treinados para identificar atividades suspeitas, agiram com presteza. Eles conseguiram interceptar os dois suspeitos enquanto tentavam fugir do local. Reconhecendo os indivíduos como ex-detentos, os agentes procederam com uma inspeção cuidadosa do objeto arremessado.

O resultado da ação foi a apreensão de quatro trouxinhas de cocaína, pesando cerca de 20 gramas, ocultas entre as bolinhas de gude. A astúcia dos policiais penais foi fundamental para desmantelar essa tentativa de introdução de drogas na prisão, garantindo a segurança e a integridade do estabelecimento.

A dupla foi prontamente detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.